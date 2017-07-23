В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на прохожих

2017-07-23 20:35 | www.trend.az | 8

Неизвестный мужчина, вооруженный ножницами, напал на людей на станции по перемешиванию бетона в уезде Миюнь близ Пекина, ранив пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение отдела полиции уезда.

Инцидент произошел в воскресенье около 15.00 по местному времени. После нападения мужчина попытался скрыться с места преступления на микроавтобусе, при этом он сбил девять человек, один из пострадавших скончался.

Причины преступления неизвестны. Злоумышленник, по данным полиции, задержан.