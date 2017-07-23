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Иракские военные вернули под контроль деревню под Мосулом, захваченную ИГ

2017-07-23 21:06 | www.trend.az | 5

Иракские военные вернули под свой полный контроль деревню Имам Гарби в районе Мосула спустя две недели после ее захвата боевиками ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на подполковника иракской армии Наджем Абдалла Хусейн.

Деревня находится к югу от Мосула и была известна как "деревня 700 террористов" по приблизительному количеству укрывшихся в ней боевиков ИГ, которые захватили ее вскоре после своего поражения в Мосуле.

"Военные действия иракских сил начались пять дней назад при участии армии и ополчения, бои были ожесточенными… Число боевиков, участвовавших в боях, оценивается сотнями. Они подожгли и взорвали некоторые дома", - рассказал военный, который также проживает в деревне.

По его оценке, число убитых при операции боевиков может достигать 300 человек. Многие тела остаются под завалами разрушенных домов. Силовикам также предстоит обезвредить большое число взрывных устройств, оставленных боевиками.

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