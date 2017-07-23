Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

2017-07-23 21:16 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Bin Abdülaziz, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan ile bin Abdülaziz, daha sonra basına kapalı gerçekleşen ve Türk yetkililerin de hazır bulunduğu heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul etti.

Cidde kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türk yetkililer de hazır bulundu.

Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Buradaki görüşmelerini tamamlayan Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'nden Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililer uğurladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.