В Белом доме пообещали увольнять сотрудников за утечки информации

2017-07-23 21:56 | www.trend.az | 6

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи пообещал применить "решительные меры" для борьбы с утечками информации, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.



"Я предприму решительные меры, чтобы остановить эти утечки. Если они не прекратятся, я собираюсь сокращать сотрудников, потому что это неправильно", - заявил Скарамуччи.

В интервью телеканалу CBS Скарамуччи подтвердил свои намерения. "Это не по-американски. Их уволят", - приводит телеканал слова главы по коммуникациям.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.