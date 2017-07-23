Başbakan Yıldırım'dan şehit Çiftçi'nin ailesine taziye telefonu
2017-07-23 22:03 | www.trend.az | 1
Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de teröristler tarafından evinden alınarak şehit edilen Sami Çiftçi'nin babası Selim Çiftçi'ye, taziye dileğinde bulundu.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Sami Çiftçi'nin babası Selim Çiftçi'yi telefonla arayarak, başsağlığı diledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler, evinden kaçırdıkları Sami Çiftçi'yi silahla vurarak öldürmüştü.
Kaynak: AA