Президент Турции принял наследного принца Саудовской Аравии

2017-07-23 22:13 | www.trend.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, передает Анадолу.

Встреча прошла в городе Джидда за закрытыми дверями.

В нем также принимали участие представители турецких властей

Глава турецкого государства находится в Саудовской Аравии в рамках двухдневного турне по трем странам Персидского залива.

Эрдогана сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр национальной обороны Нуреттин Джаникли, глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан.