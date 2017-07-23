Мужчина изрезал ножницами 15 человек в пригороде Пекина

2017-07-23 21:20 | www.oxu.az | 4

В уезде Миюнь близ Пекина неадекватный мужчина с ножницами напал на людей на станции по перемешиванию бетона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате один человек погиб, 14 получили ранения.

После нападения мужчина пытался скрыться с места преступления на микроавтобусе. Пытаясь скрыться от сотрудников правопорядка, он сбил девять горожан, один из которых скончался на месте.

Причины, по которым мужчина решился на такой поступок, выясняются.

A.M.