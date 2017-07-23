СМИ сообщили о нападении на израильское посольство в Иордании
2017-07-23 22:38 | www.trend.az | 3
Гражданин Иордании погиб и израильский поданный получил ранения в результате нападения на посольство Израиля в Аммане, передает РИА Новости со ссылкой на иорданское агентство Аммун.
Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает о попытке прорыва кордона безопасности посольства в результате чего завязалась перестрелка на территории посольства.
Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, пишет агентство.
Сотрудники безопасности, согласно иорданским СМИ, на данный момент не комментируют детали инцидента.