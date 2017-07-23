Драка на борту самолета компании Wizz Air

2017-07-23 22:57 | www.oxu.az | 5

Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air обезвредили мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту летевшего в Лондон самолета.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Русская служба ВВС.

Инцидент пока считают хулиганством, хотя пассажиры рейса отмечают, что дебошир начал себя странно вести еще в автобусе по дороге к самолету.

Инцидент произошел на борту самолета компании Wizz Air, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице на юге Польши. Примерно за полчаса до приземления мужчина из передней части самолета переместился в центральную часть фюзеляжа, заняв место рядом с женщиной, сидевшей у аварийного выхода, рассказал летевший этим же рейсом пассажир Дэвид Салон.

"Внезапно он бросился к двери и попытался открыть ее. Женщина была в ужасе. К счастью, на следующем ряду сидели трое крепких парней из Польши - они вместе с другими пассажирами повалили его на пол и сели на него", - рассказал Салон.

Затем экипаж самолета связал руки хулигана ремнем безопасности.

Дебошира передали полиции, прибывшей в лондонской аэропорт Лутон. Мужчину арестовали по подозрению в создании опасной ситуации, угрожавшей воздушному судну и пассажирам.

Полиция Бедфордшира подтвердила, что арестованного сначала доставили в больницу из-за нанесенных легких ушибов, после чего его допросили.

Компания Wizz Air подтвердила информацию об инциденте, заявив, что пассажир был "неуправляемым и дерзким".

Э.А.

