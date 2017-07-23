Посольство Израиля в Аммане подверглось нападению - ОБНОВЛЕНО

2017-07-23 23:32 | www.apa.az | 6

Посольство Израиля в Аммане подверглось нападению террористов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в результате перестрелки убит один из нападавших. Израильский охранник получил тяжелое ранение, он находится в госпитале.

Иорданские силы безопасности в настоящий момент блокировали здание посольства. По неподтвержденным данным, раненые имеются среди персонала на территории самой резиденции.

В то же время иорданская газета Al Ghad сообщила, что нападение на посольство Израиля совершил иорданский подросток. По данным издания, он проник в посольство и напал с ножом на одного из его сотрудников. 17-летний местный житель нанес удар ножом в грудь израильтянина, после чего был застрелен охранниками.

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22:07

Посольство Израиля в Аммане подверглось нападению террористов.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Два охранника дипмиссии получили ранение.

По информации телеканала, сотрудники иорданских сил безопасности в настоящий момент окружили здание. По сведениям агентства Ammon, раненые имеются среди персонала посольства на территории самой резиденции.