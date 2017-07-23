Архиепископ Каракаса призвал власти разогнать вооруженных сторонников правительства

2017-07-23 23:33 | www.trend.az | 6

Власти Венесуэлы должны обезвредить военизированные проправительственные группировки, более известные как "колективос". Такое мнение высказал в воскресенье архиепископ Каракаса Хорхе Уроса Савино, передает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional.



Неделю назад члены "колективос" рядом с одной из церквей в Каракасе напали на граждан, участвовавших в организованном оппозицией "народном референдуме". Их жертвой стала 61-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

"Я глубоко возмущен, - заявил архиепископ. - Мы требуем, чтобы в отношении этих людей, действующих вне закона, были приняты меры". По мнению Савино, инцидент не стал спонтанным действием: "колективос" выполняли чей-то приказ. "Терпеть эту ситуацию нельзя", - подчеркнул священнослужитель.