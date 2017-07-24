Более 2 тыс. пловцов приняли участие в заплыве через Босфор

2017-07-24 00:29 | www.trend.az | 5

По инициативе Национального олимпийского комитета Турции в Стамбуле состоялся 29-й ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор (Samsung Bosphorus Cross), передает Анадолу.

В заплыве приняли участие 2 тысячи 277 человек из 49 стран мира.

Победителями заплыва стали россияне Евгений Елисеев и Кристина Кочеткова.

В заплыве среди мужчин Елисеев смог преодолеть расстояние от азиатского до европейского берега мегаполиса за 50 минут 58 секунд. Второе и третье места заняли турецкие пловцы Догукан Улач и Эрге Джан Гезмиш.

Среди пловчих лучшей стала Кочеткова с показателем 54 минуты 57 секунд. Чемпионка прошлогоднего заплыва турецкая пловчиха Нилай Эркаль заняла второе место, турчанка Бусе Топчу - на третьем месте.

Длина трассы заплыва, который проводится с 1989 года, составляет 6,5 километра.

Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак, руководитель Национального олимпийского комитета Турции Угур Эрденер и глава турецкого подразделения компании Samsung Electronics – Даэ Хьюн Ким.