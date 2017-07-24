Иран и Ирак подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны

2017-07-24 00:42 | www.trend.az | 4

Иран и Ирак подписали в воскресенье протокол по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.



Документ в Тегеране подписали министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган. Согласно протоколу, Тегеран и Багдад усилят сотрудничество, обменяются опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.

Дехган заявил, что для предотвращения распространения террористических группировок на территории Ирака и в регионе необходимо более серьезное сотрудничество. "Подписание меморандума установит базу для будущего сотрудничества, мы надеемся, что оно подготовит почву для серьезных и эффективных мер", - приводит телеканал слова главы минобороны Ирана.

Его иракский коллега заявил, что соглашение было подписано в соответствии с общими интересами двух стран.