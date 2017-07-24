У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

2017-07-24 01:12 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 00.36 понедельника по местному времени в 141 километре к северо-востоку от города Мияко в префектуре Иватэ. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.