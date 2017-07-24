Стали известны имена пострадавших при аварии в Агстафинском районе - ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 01:36 | www.apa.az | 4

Стали известны имена пострадавших при аварии в поселке Вургун Агстафинского района.

Как передает западное бюро АПА, в результате столкновения двух автомашин, ранения различной степени тяжести получили 4 человека.

Это жители города Агстафа Гусейнов Валех (1956 г.р.), его супруга Гасымова Рахиля (1957 г.р.), их сын Гусейнов Фарид (1983 г.р.), а также житель села Гасанлы Аллахвердиев Шакир (1985 г.р.).

Пострадавшие помещены в ЦРБ Агстафинского района. По факту ведется расследование.

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В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, на территории поселка Вургун столкнулись две автомашины.

В результате аварии ранения различной степени тяжести получили двое мужчин и одна женщина. Пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.