Пять человек, включая четверых детей, погибли при пожаре в России

2017-07-24 02:27 | www.apa.az | 4

Пожар в нежилом доме Красноярского края привел к многочисленным жертвам.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», на пожаре в нежилом здании села Сухобузимское Красноярского края погибли пять человек. Еще один человек травмирован.

Как сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю, предположительно, погибла семья, отец и четверо несовершеннолетних детей.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины трагедии устанавливаются.