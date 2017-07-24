Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

2017-07-24 02:58 | www.trend.az | 0

Alınan bilgiye göre, Volkan Çopuroğlu idaresindeki 73 AD 248 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu Karayolu Yeni Cuma mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Onur Çopuroğlu, Samet Seyitoğlu ve Kudret Karslıoğlu yaralandı.

Ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyitoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Samet Seyitoğlu'nun Kastamonu'da bir yerel gazetede çalıştığı ve 15 gün sonra askere gideceği öğrenildi.