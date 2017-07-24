В Красноярском крае России пять человек погибли при пожаре

2017-07-24 03:09 | www.trend.az | 4

Пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в Красноярском крае России, передает РИА Новости со ссылкой на официальный портал оперативной обстановки и прогноза ЧС по региону.



"Сухобузимский район, село Сухобузимское, пожар в нежилом здании: погибли 5 человек, травмирован 1 человек", - говорится в сообщении.

На сайте ГУМЧС по краю отмечается, что в Сухобузимском в 01:35 "произошло загорание дощатого строения", в 02:30 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС привлекались семь человек и три единицы техники.