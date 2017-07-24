Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 12 километров

2017-07-24 04:12 | www.trend.az | 6

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 тысяч метров над уровнем моря, передает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС России.



Пепловый шлейф распространился на 205 километров в восточном - северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. По данным спасателей, выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота - 3.283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.