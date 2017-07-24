Лидеры "нормандской четверки" обсудят по телефону урегулирование в Украине

2017-07-24 05:24 | www.apa.az | 4

Лидеры "нормандской четверки" - президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии после трехмесячной паузы проведут телефонные переговоры по украинскому урегулированию.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», впервые в такой беседе примет участие новый президент Франции Эмануэль Макрон.

Это будет уже пятый телефонный разговор в "нормандском формате" с начала года. Последний состоялся 17 апреля.