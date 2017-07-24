В Афганистане при теракте погибли два человека

2017-07-24 07:33 | www.trend.az | 3

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о гибели двух человек при взрыве в Кабуле, еще шесть человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV.



Ранее сообщалось, что смертник устроил взрыв в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Корреспондент телеканала Tolo News сообщает, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.