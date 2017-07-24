İkinci yarı için 300 milyon TL yatırım

2017-07-24 07:43 | www.trend.az | 0

İLK yarı ÖTV ve kur artışlarının fiyatlara yansıması özellikle BMW, Jaguar, Land Rover gibi lüks markaların satışlarında ciddi kayıplar yaşanmasına sebep oldu. İlk 6 ayda en büyük kaybı yaşayan BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv, ikin yarıda kayıpları geri almak için yatırım atağına kalktı. Borusan Otomotiv’in Türkiye ve Kıbrıs’ta BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla sürdüren yetkili satıcı ve servisi Borusan Oto, 2017’de 300 milyon liraya yakın showroom ve servis yatırımı yapacağını açıkladı.

Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, 5 yıllık stratejik planları doğrultusunda 2017 yılındaki tesis yatırımlarını arka arkaya tamamlayarak hızla hizmete açacaklarını belirterek, ”Otomobil satışlarının ikinci 6 ayda daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü ilk yarı ÖTV, kur gibi gelişmelerin fiyatlarının yansıdığı ve satışların etkilendiği dönem oldu. Fiyatların biraz sindirilme süreci var piyasada. Yeni çıkan modellerimizin de katkısı ile ikinci 6 ay daha iyi olacak” dedi.

5 DEV TESİS AÇIYOR

Bu yıl önce Kıbrıs Jaguar Land Rover ARCH Concept showroomu şimdi de 2 milyon TL yatırımla Borusan Oto Bodrum tesisinin açılışını yaptıklarını kaydeden Sakarya şöyle konuştu: “Bu yılki üçüncü tesisimizi kısa bir süre sonra Ankara’da bitirmek üzereyiz. Ankara Esenboğa’da yeni Jaguar Land Rover ARCH konseptini hayata geçiriyoruz. Bu tesis, Esenboğa’daki mevcut BMW showromumuzun hemen yanındaki arsada, 25 milyon TL yatırım ile hizmete açılacak. 1 Ağustos’tan itibaren de faaliyetlerine resmen başlayacak. Bu yılki 4. tesisimiz ise yine Jaguar Land Rover ARCH konseptinde İstanbul Seyrantepe’de hizmet vermeye başlayacak. Kasıma kadar tamamlanması planlanan Seyrantepe tesisimizi için ise 100 milyon TL bir yatırım gerçekleştireceğiz. Yine bu yıl sonunda en büyük yatırımımız olan Borusan Oto Samandıra tesisimiz de hizmet vermeye başlayacak. Borusan Oto Samandıra, toplam 140 milyon TL yatırımla hayata geçecek ve 55.000 metrekare kapalı alana sahip olacak. Temsil ettiğimiz tüm markalarımız ve servis hizmetlerimizle Borusan Oto Samandıra Türkiye’nin en büyük otomotiv tesisi olacak. Sonuç olarak, bahsettiğim 5 tesisi göz önüne aldığımızda Borusan Oto 2017 yılında toplam 250 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımın altına imza atacak. 2018 yılı yapmış olduğumuz yatırımların meyvelerini toplama dönemi olacak.”

BODRUM’DA LÜKS OTOMOBİL ATAĞI

BODRUM’da 2 milyon TL yatırımla ilk kez showroom açtıklarını kaydeden Sakarya, “Bu tesiste 2. el otomobil de satacağız. Burada bütün bir yıl boyunca satış potansiyeli var” dedi.

Kaynak: Hürriyet