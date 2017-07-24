При взрыве в Кабуле погибли более 20 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 07:57 | www.apa.az | 3

Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Tolo News.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

***

07:18

Смертник устроил взрыв в одном из районов Кабула.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрыв прогремел в понедельник утром в шестом полицейском районе Кабула неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. В результате взрыва погибли 2, ранены 6 человек.

Другие подробности пока не приводятся.