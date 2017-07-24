Встреча в Сочи имеет большое значение для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией - депутат

2017-07-24 07:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию и встреча с Президентом Владимиром Путиным в Сочи имеет большое значение с точки зрения развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Об этом Trend сказал депутат Фазиль Мустафа, комментируя встречу глав государств.

Депутат отметил, что Азербайджан и Россия совместно должны искать пути решения определенных проблем, в том числе и Карабахской проблемы.

"Важно вести переговоры, направленные на смягчение со стороны России определенных шагов, уменьшении поддержки армян. С другой стороны, на повестке дня стоят приграничные проблемы, шаги, предпринятые армянами с связи с кончиной детей, создают проблемы. При сопоставлении всего этого возникают аспекты, создающие очень серьезные проблемы. С этой точки зрения все стороны заинтересованы в ведении переговоров и разрешении этих проблем. Поэтому я считаю сочинскую встречу очень полезной и думаю, что будут положительные результаты", - сказал депутат.

Кроме того, депутат добавил, что азербайджанцы, живущие в России, также сталкиваются с определенными проблемами, имеются проблемы в сфере туризма и т.д.

“С точки зрения решения этих проблем данные встречи очень полезны”, - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)