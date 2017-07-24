Через 5 лет в Азербайджане не будет банков без цифровых услуг

2017-07-24 08:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Через три-пять лет в Азербайджане не останется банков, не предоставляющих услуги цифрового банкинга, сказал в интервью Trend глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

По его словам, диджитализация является не просто вызовом, стоящим перед банковским сектором, это - вызов 21 века, в котором мы живем, и этот вызов сегодня стоит перед экономиками всего мира.

"Я считаю, что азербайджанские банки уже приняли этот вызов и на протяжении нескольких лет работают в данном направлении. Около 24 банков на сегодняшний день уже предоставляют услугу интернет-банкинга, около 12 банков оказывают услуги мобильного банкинга, и их число растет с каждым годом. Сам банковский сектор в ближайшие несколько лет уже завершит процессы, необходимые для ответа на данные вызовы, и у нас уже не останется банков, не предоставляющих цифровые услуги. Это однозначно произойдет в ближайшие три-пять лет. Но нельзя останавливаться на этом, нужно работать для полной диджитализации всей экономики страны, для того чтобы банковский сектор мог взаимодействовать с другими ее составляющими", - считает Нуриев.

По словам главы АБА, на сегодняшний день важно создание на территории страны необходимой инфраструктуры для диджитализации, так как импорт данной инфраструктуры требует большого объема инвестиций.

"Полный переход на цифровой банкинг требует большого объема инвестиций и создания необходимой инфраструктуры. И очень важно наладить собственное производство, тогда как сегодня все цифровые технологии завозятся к нам из зарубежных стран, а это требует больших затрат. Мы также считаем, что в данной сфере должны быть приняты комплексные программы, которые позволят создать достаточное количество услуг в данном направлении. Это позволит нам минимизировать зависимость от зарубежного оборудования, систем и программного обеспечения", - сказал Нуриев.

В то же время, по его словам, переход на цифровой банкинг ведет за собой рост киберугроз, с которыми сектору необходимо бороться. Нуриев отметил, что сегодня необходимо создание системы предотвращения кибератак.

"В настоящее время Центральный банк планирует стартовать программу безналичной экономики, и наша структура также готовится присоединиться к данной программе. В рамках этой программы будут затронуты вопросы полного перехода на безналичные расчеты. Но рост безналичных расчетов ведет за собой и увеличение числа кибератак. Сейчас нашей основной задачей является создание системы, которая сможет предотвращать кибератаки. Такие проблемы существует везде, и Азербайджан не исключение. Также нельзя думать, что создание системы решит эти проблемы раз и навсегда. С усилением защиты совершенствуются и методы атаки. Поэтому нужно постепенно развиваться и совершенствовать защитную систему. К тому же, проблемы между банками и клиентами на почве кибератак будут возникать постоянно и для их своевременного решения мы создали институт банковских омбудсменов и планируем активизировать его деятельность. Это позволит регулировать проблемы между клиентами и банком без судебного вмешательства, что в первую очередь ускорит решение данных вопросов", - сказал Нуриев.

Коснувшись фактов выявления в банкоматах фальшивых купюр, Нуриев отметил, что в настоящее время банки активно борются с данной проблемой.

"Последним новшеством в данной сфере стало оснащение всех банкоматов камерами видеонаблюдения. Кроме того, места заполнения кассет банкоматов также оснащены камерами. Это позволяет нам пошагово отслеживать весь процесс, и при первом же обращении просматривать весь процесс от начала до конца и решать возникшую проблему", - сказал Нуриев.

(Автор: Анвар Мамедов)