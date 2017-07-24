При взрыве в Кабуле погибли более 20 человек

2017-07-24 08:29 | www.trend.az | 4

Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на офис второго заместителя премьер-министра Афганистана, рядом с домом которого и произошел теракт, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, есть пострадавшие.

Агентство Пажвак сообщает не только о 20 погибших, но и о 22 пострадавших.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Корреспондент телеканала Tolo News сообщал, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.