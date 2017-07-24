Азербайджанцы попали в автокатастрофу по дороге в Ставрополь

2017-07-24 08:47 | www.oxu.az | 3

В Ставропольском крае на автодороге перевернулся минивен, в результате аварии погибли двое человек. По предварительным данным, в Буденновском районе, у автомобиля, двигавшегося в направлении Ставрополя, произошла разгерметизация заднего колеса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в региональном управлении ГИБДД России.

В результате водитель, 27-летний житель Азербайджана, потерял управление над транспортным средством, которое вылетело в кювет. По данным ГИБДД, вследствие этого дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них двое скончались: 30-летняя жительница Ставрополя и мужчина. В числе доставленных в больницу — двое азербайджанцев, годовалая дочь погибшей женщины, а также жительница Ставрополя 67 лет.

В ГИБДД отметили, что водитель имел четыре года водительского стажа и не привлекался за нарушения.

A.M.