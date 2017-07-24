Пять человек, включая четверых детей, погибли при пожаре в России
2017-07-24 09:00 | www.oxu.az | 3
Пожар в нежилом доме Красноярского края привел к многочисленным жертвам.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», на пожаре в нежилом здании села Сухобузимское Красноярского края погибли пять человек. Еще один человек травмирован.
Как сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю, предположительно, погибла семья, отец и четверо несовершеннолетних детей.
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины трагедии устанавливаются.
A.M.