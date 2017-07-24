Российские инженеры создают ракеты с искусственным интеллектом

2017-07-24 09:15 | www.oxu.az | 3

Специалисты государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение» начали работать над созданием крылатых ракет с элементами искусственного интеллекта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на hi-news, об этом в ходе авиасалона МАКС-2017 рассказал генеральный директор корпорации Борис Обносов.

Элементы искусственного интеллекта, применяемые в вооружении, совсем скоро станут обычным делом, но до того, как технологии ИИ будут массово внедрять, пройдёт ещё немало времени.

«В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет», — приводит слова Бориса Обносова ТАСС.

О планах оснастить ракеты искусственным интеллектом ранее сообщал и главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.

Такие ракеты не только смогут самостоятельно анализировать окружающую обстановку, но и без посторонней помощи будут решать, в каком направлении двигаться далее, следует ли менять курс, на какой скорости совершить манёвр и даже какую именно цель выбрать.

Первый полёт стратегического ракетоносца нового поколения намечен на 2019 год, ракеты же, судя по всему, начнут испытывать позднее.

С.С.

