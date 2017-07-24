Мадуро пообещал посадить судей верховного суда

2017-07-24 09:20 | www.oxu.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в воскресенье посадить в тюрьму всех судей верховного суда страны, назначенных оппозиционной Национальной ассамблеей, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу уже был задержан сотрудниками боливарианской службы разведки страны Sebin адвокат Анхель Сарпа, приведенный к присяге судьи верховного суда в пятницу. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности.

«Все они, один за другим, пойдут в тюрьму, и у всех будут заморожены имущество и счета», — заявил Мадуро в эфире своей еженедельной телепрограммы.

Такие жесткие меры президент объяснил наличием у оппозиции планов по созданию параллельного государства. «На следующей неделе они объявят о создании нового национального избирательного совета, фальшивого, неконституционного и незаконного», — сказал Мадуро.

Конфликт между парламентом и верховным судом начался после передачи суду полномочий оппозиционной ассамблеи, которая была частично лишена своих функций за неуважение к другим ветвям власти. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против инициированного Мадуро созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране достигло 100 человек.

Высшая судебная инстанция Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встала на сторону Мадуро в его конфликте с Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.

Н.О.