Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июля

2017-07-24 09:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июля установлен на уровне 1,7012 и 1,9856 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 24.07.2017 1 доллар США 1 USD 1.7012 1 евро 1 EUR 1.9856

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