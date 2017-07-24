В Шабране преподаватель университета совершил ДТП: Есть пострадавшие

2017-07-24 09:30 | www.oxu.az | 4

5 человек, пострадавших в результате аварии на административной территории Гандоб Шабранского района, доставлены в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла в результате выхода из строя переднего колеса автомобиля «Mercedes».

В результате водитель Рамиз Гулиев потерял управление и автомобиль перевернулся. Пассажиры автомобиля – Фатма Гулиева 1972 года рождения, Гюнель Ширалиева 1993 года рождения, Мина Гулиева 2008 года рождения, Бабек Ширалиев 2014 года рождения и Али Ширалиев 2015 года рождения получили тяжелые травмы и были доставлены в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Рамиз Гулиев является преподавателем Медицинского университета.

A.M.

