Bakıda bina yanır (FOTO/VİDEO)

2017-07-24 09:35 | www.trend.az | 2

Bakı. Elçin Mehdiyev - Trend:

Bakıda İzmir parkının yaxınlığında yerləşən yaşayış binasında yanğın başlayıb.

Trend-in hadisə yerində olan müxbirinin verdiyi məlumata görə, yanğın baş verən binanın sakinləri təxliyə edilib.

Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürənləri hadisə yerinə cəlb olunub və yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

