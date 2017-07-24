Акция протеста в Анкаре: Десятки задержанных

2017-07-24 09:34 | www.oxu.az | 4

Полиция задержала в Анкаре 61 участника акции протеста против ареста двух преподавателей, ранее уволенных и объявивших в связи с этим голодовку, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Ранее турецкий суд арестовал преподавателей Нурийе Гюльмен и Семиха Озакчу, объявивших голодовку в знак протеста против своего увольнения в рамках чистки после попытки переворота в июле прошлого года. Согласно решению суда, они действовали по поручению леворадикальной экстремистской группировки «Революционная народно-освободительная партия — фронт», запрещенной в Турции.

Отмечается, что полиция потребовала от участников несанкционированной акции на площади Кызылай в центре турецкой столицы разойтись, а когда они отказались — применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Н.О.