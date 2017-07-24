Студенты MIT представили NASA проект космического отеля

2017-07-24 09:38 | www.oxu.az | 6

Космическое агентство NASA регулярно проводит различные конкурсы, стараясь привлечь амбициозные команды учёных, способных создать интересные и полезные разработки. Недавно проходил конкурс по разработке пригодных для жизни объектов на околоземной орбите, победу в котором одержала команда Массачусетского технологического института, представившая проект космического отеля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на hi-news, проект назвали Managed, Reconfigurable, In-space Nodal Assembly (Marina).

По задумке создателей проекта, космический отель будет состоять из восьми надувных модулей, расположенных по кругу подобно лепесткам.

Предполагается, что отель в будущем заменит МКС позволит NASA сократить расходы за счёт притока космических туристов. Кроме того, количество модулей со временем можно будет увеличить и сдавать их в аренду другим компаниям.

Разработчики концепта говорят, что в отеле будет бар, ресторан, зал для занятия фитнесом, номера с первоклассным обслуживанием и прочее-прочее. Но главное — это волшебные виды, которые будут открываться посетителям из огромных иллюминаторов. Красота.

По предварительным подсчётам разработчиков, цена за двухнедельное пребывание в таком отеле обойдётся посетителю примерно в пять миллионов долларов.

С.С.

