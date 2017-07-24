В Азербайджане мужчины живут меньше женщин – СТАТИСТИКА

2017-07-24 09:43 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане мужчины умирают чаще по сравнению с женщинами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в прошлом году в Азербайджане умерли 58179 человек, из которых 30968 – мужчины, 27211 – женщины.

В 2015 году в стране умерли 54697 человек, в том числе 29130 мужчин и 25567 женщин. В 2014 году эти цифры составили 55648, 29655 и 25993 соответственно.

В 2013 году из 54383 умерших 29096 были мужчинами и 25287 – женщинами.

В 2016 году умер 1531 человек в возрасте 15-19 лет. Из них 1044 – мужчины, 487 – женщины.

A.M.

