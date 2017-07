В центре Баку горит жилое здание (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в жилом здании рядом с парком Измир начался пожар, сообщает в понедельник корреспондент Trend, находящийся на месте происшествия.

Жители здания эвакуированы.

На месте работают пожарные бригады.

