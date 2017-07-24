Новые военные операции Турции в Сирии могут быть в координации с США - советник экс-премьера (эксклюзив)

2017-07-24 09:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Новые военные операции Турции в Сирии могут быть в координации с США. Об этом эксклюзивно сказал Trend в понедельник советник экс-премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики страны Атылган Байар.

Как отметил Байар, информация о том, что без разрешения США Турция не может начать новые военные операции в Сирии не соответствует действительности.

По его словам, США являются одними из союзников Турции

«Турция предпочитает действовать в координации с США, что соответствует государственным «традициям» страны и союзническим отношениям с США», - сказал Байар.

Отметим, что ранее экс-министр министр обороны Турции Фикри Ишык в интервью телеканалу TRT Haber сказал, что в случае необходимости Турция может начать новые военные операции в Сирии.

Ишык отметил, что Турция вправе нейтрализовать любую угрозу извне, в частности из Сирии.

По его словам, ни одна страна не имеет права диктовать Турции, как ей действовать в регионе.

С 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Ранее между генштабами Турции и России были проведены девять телефонных бесед относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu