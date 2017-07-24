Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO - ВИДЕО

2017-07-24 09:53 | www.oxu.az | 4

Блогер BrickBrosProductions, специализирующийся на различных трюках и мультфильмах с LEGO, опубликовал ролик, в котором продемонстрировал процесс приготовления завтрака из конструктора.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на видео он жарит яичницу из двух LEGO-яиц, делает себе LEGO-тосты с LEGO-джемом и наливает стакан LEGO-молока.

За несколько дней ролик набрал более 110 тысяч просмотров.

В марте 2017 года YouTube-канал JK Brickworks опубликовал видео, в котором показал летучую мышь из LEGO. Конструкция получила механизированные крылья, присоединенные к мотору через ряд зубчатых передач и воспроизводящие машущие движения.

С.С.

