Эвакуированные из здания университета в связи с пожаром абитуриенты повторно сдадут экзамен 27 июля

2017-07-24 10:13 | www.apa.az | 4

Абитуриенты, принимавшие участие в проведенных 22 июля вступительных экзаменах в Азербайджанском университете кооперации и эвакуированные из здания в связи с пожаром, смогут повторно сдать экзамен 27 июля.

Об этом АПА сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно информации, «пропускные листы на экзамен» для этих абитуриентов будут размещены на сайте ГЭЦ 25 июля.