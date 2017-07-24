Армяне стреляют из пулеметов

2017-07-24 10:00 | www.oxu.az | 4

Армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 155 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Э.А.

