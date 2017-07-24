В Azer Turk Bank новое назначение
2017-07-24 10:14 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Решением внеочередного собрания акционеров Azer Turk Bank Абдуллаева Фируза Асад гызы назначена председателем Аудиторского комитета банка.
Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении банка.
Эта должность была вакантной. Ранее Аудиторский комитет Azer Turk Bank возглавлял Фуад Гянджалиев.
Azer Turk Bank, основная часть акций которого принадлежит азербайджанскому государству, входит в первую десятку банков страны по таким показателям как активы, взвешенные с учетом риска, адекватность совокупного капитала, коэффициенты ROA и ROE и прочим.