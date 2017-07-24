Дорожная полиция совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет месячник «чистый воздух»

2017-07-24 10:25 | www.apa.az | 4

С 1 по 31 августа Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет на территории республики месячник «чистый воздух».

Как сообщили АПА в Главном управлении полиции города Баку, главной целью месячника «чистый воздух» является предотвращение загрязнения воздуха вредными веществами, содержащимися в составе выхлопных газов автомобилей.

В связи с мероприятием Главное государственное управление дорожной полиции доводит до внимания владельцев транспортных средств, водителей и руководителей автотранспортных предприятий, что необходимо эксплуатировать находящиеся в их распоряжении автомобили после приведения в соответствующее состояние.

Физические и юридические лица, эксплуатирующие автомобили, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества сверх установленной нормы, будут привлечены к ответственности согласно правилам, предусмотренным законодательством.