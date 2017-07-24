Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле
2017-07-24 10:29 | www.apa.az | 5
Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали по меньшей мере 24 человека.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее министерство внутренних дел Афганистана также сообщило, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства».