МВФ улучшил прогноз роста экономики развивающихся стран

2017-07-24 10:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2017 году экономика развивающихся стран вырастет на 4,6 процента, что на 0,1 процентных пункта лучше апрельского прогноза, следует из обновленного отчета “Перспективы роста мировой экономики”.

В 2018 году рост ВВП развивающихся стран, по данным МВФ, составит 4,8 процента. Прогноз не изменился по сравнению с апрельскими ожиданиями.

Как и в предыдущих версиях отчета, ожидается, что главной движущей силой роста будут импортеры биржевых товаров. Однако эксперты фонда отмечают, что повышение темпов роста в значительной мере отражает постепенное улучшение условий в крупных экспортерах биржевых товаров, которые переживали спад в 2015–2016 годах, во многих случаях вызванный или усугубившийся снижением цен на биржевые товары.

Прогнозы по странам СНГ остались неизменными. Так, аналитики МВФ ждут, что в 2017 году экономика стран Содружества вырастет на 1,7 процента, а в 2018 году - на 2,1 процента. В России ожидается увеличение ВВП на 1,4 процента в 2017 и 2018 годах.

Согласно прогнозу, в Китае в 2017 году рост останется на уровне 6,7 процента, как и в прошлом году, и лишь немного снизится в 2018 году - до 6,4 процента. В Индии рост составит 7,2 процента (2017 год) и 7,7 процента (2018 год). По сравнению с апрельским отчетом, прогнозы роста в Китае улучшены на 0,1 и 0,2 процента соответственно, а для Индии - остались без изменений.

Рост в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана, по прогнозу, значительно замедлится в 2017 году, главным образом из-за снижения активности в странах-экспортерах нефти, и затем восстановится в 2018 году.

“В целом прогноз на 2017–2018 годы остается таким же, как в апрельском выпуске отчета, но фактический рост в 2016 году, по оценке, был значительно выше ввиду более высокого роста в Иране. Если недавнее снижение цен на нефть сохранится, это может дополнительно ухудшить перспективы экспортеров нефти в регионе”, - говорится в отчете.

Аналитики МВФ считает, что поскольку циклические условия в странах в настоящее время различаются, им по-прежнему целесообразно проводить различную денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику.

“В развивающихся странах следует проводить постепенную нормализацию денежно-кредитной политики с учетом экономической ситуации, а налогово-бюджетная политика должна быть сосредоточена на поддержке реформ, направленных на расширение потенциального предложения в экономике. Странам, нуждающимся в бюджетной консолидации, следует использовать для этой цели меры, благоприятствующие росту. Странам с формирующимся рынком следует и далее по мере возможности допускать изменение обменных курсов для смягчения воздействия шоков”, - отмечают авторы доклада.

Меры, призванные ускорить оздоровление балансов частного сектора и обеспечить устойчивость государственного долга, считают эксперты фонда, являются необходимой основой для уверенного восстановления. Это же касается мер по сокращению чрезмерных дисбалансов, принимаемых странами как с профицитом, так и с дефицитом счета текущих операций.

“Поддержание высокого и всеобъемлющего роста в долгосрочной перспективе требует проведения адресных структурных реформ и согласованных механизмов для устранения разногласий. Открытая и основанная на правилах мировая торговая система особенно важна для мирового процветания, но она должна подкрепляться мерами внутренней политики для содействия адаптации не только к развитию торговли, но и к быстрому технологическому прогрессу. В то же время, международному сообществу следует продолжать адаптировать многостороннюю систему к меняющейся глобальной экономике. Активный диалог и сотрудничество будут способствовать совершенствованию и модернизации правил с учетом проблем, вызывающих обоснованную обеспокоенность стран. Этот процесс обеспечит дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество на основе беспристрастности”, - говорится в отчете.

В сочетании с действенными мерами внутренней политики, подчеркивают авторы отчета, это также поможет избежать широкого отказа от многостороннего подхода в виде распространенной практики протекционизма или конкуренции за счет ослабления финансового и регулятивного надзора, что ухудшило бы положение всех стран.

(Автор: Азад Гасанли)

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