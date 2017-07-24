В Киеве состоялось второе совещание стран Восточного партнерства и Средней Азии

2017-07-24 10:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Киеве состоялось второе совещание рабочей группы по проекту поддержки авиационным администрациям государств Восточного партнерства и Средней Азии (EASA/EaP). На встрече присутствовали представители Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана.

Как говорится в сообщении Администрации гражданской авиации, распространенном в понедельник, первая встреча рабочей группы состоялась в июле прошлого года в Кишиневе. Проект финансируется Европейским союзом и рассчитан на четыре года. Основной целью проекта является оказание содействия авиационным властям государств-участников в обеспечении устойчивой системы администрации гражданской авиации, а также гармонизация правил с европейскими стандартами в области безопасности полетов и авиационной безопасности. В проект также включен компонент авиационной безопасности груза и почты.

На совещании была представлена информация о проделанной работе за прошедший год, обсуждены дальнейшие шаги в рамках программы и рассмотрены проекты тренингов, разработанные командой EASA для каждого государства-участника.

В ходе дискуссий особое внимание было уделено обмену информацией и опытом между участниками в вопросах адаптации европейских правил с национальным законодательством государств, регуляций, позволяющих совместную эксплуатацию западной и восточной авиационной техники, разработке правил по регулированию операций и регистрации беспилотных летательных аппаратов (дронов), а также в устранении недостатков, выявленных в рамках универсальной программы ИКАО по проверке обеспечения безопасности полетов государствами.