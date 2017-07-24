Последнее интервью с Етимом Ейвазом – АУДИО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 10:36 | www.oxu.az | 5

Вчера утром скончался поэт Эйваз Гурбанов, известный под псевдонимом Етим Эйваз.



Как сообщил Oxu.Az близкий к поэту источник, в похоронах приняло участие меньше людей, чем ожидалось.



У Эйваза Гурбанова были проблемы с легкими и кишечником.



Представляем вам видео с похорон поэта. Ниже вы можете прочитать

интервью Етима Эйваза, данное им Oxu.Az месяц назад. Это было его последнее интервью СМИ.

16.06.2017, 16:34

Поэт Эйваз Гурбанов, известный в народе под псевдонимом Етим Эйваз (Сирота Эйваз), получил популярность в 2006 году, когда в Youtube появилось аудиозапись его стихотворения «Yaz yağışı» (Весенний дождь). После этого поэт начал получать приглашения на свадьбы и мероприятия со всего Азербайджана, а также из соседних стран.

Собеседник Oxu.Az родился 26 февраля 1952 года в Сиязаньском районе. Окончил среднюю школу №1 имени Джафара Джаббарлы. Зарабатывал на хлеб различным трудом: продавал дрова, 21 год проработал шофером. Сейчас живет в селе Галаалты Сиязаньского района.

- Почему вы выбрали себе именно такой псевдоним?

- В 12 лет я потерял отца. Нас было 6 детей, всех вырастила мать. В детстве и в молодости, когда я выходил на улицу, встречался с друзьями, мать искала меня, спрашивая: «Вы не видели моего сироту?». С тех пор за мной закрепилось такое прозвище.

- Вы не появляетесь на теле и радиопередачах, не даете интервью сайтам. С чем это связано?

- Я один раз был гостем на телеканале «Хазар» и на прекратившем свою деятельность телеканале ANS. Это было много лет назад. С тех пор я зарекся выступать на телевидении. Потому что творческий состав передачи хотел, чтобы я говорил то, что они хотели бы услышать, с чем я был не согласен.

- Вы вышли на пенсию или же работаете как раньше?

- В настоящее время я на пенсии. У меня также есть кафе.

- А как ваше здоровье? Годы ведь уже не те…

- Два месяца назад меня прооперировали в Волгограде из-за трещины прямой кишки. Сейчас мне лучше, бегаю, занимаюсь верховой ездой. Горы и природа хорошо сохранили меня.

- Пишете новые стихи?

- Да, я заполнил 96-страничную тетрадку новыми стихами. Они будут изданы. Хочу издать свою новую книгу под названием «Laldı məhəbbət» (Любовь нема).

- В ходе нашей беседы вы без запинки процитировали три своих стихотворения. Меня, и думаю наших читателей, интересует число написанных вами стихов…

- До сих пор я написал 2423 стихотворения и помню их все наизусть.

Представляем вам новый стих в исполнении поэта.

Айтен Садыгзаде

