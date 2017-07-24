ВС Азербайджана подавили огневые точки армян

2017-07-24 10:42 | www.oxu.az | 3

Распространяя подобную информацию, правительство Армении преследует цель обмануть привлечь к своей грязной авантюре разные страны, которые являются ее военными союзниками, а также оправдать провокации, совершенные в отношении проживающих в приграничных селах мирных граждан Азербайджана.



Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны в ответ на распространенные в последние дни в СМИ Армении сообщения о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу приграничные с Азербайджаном армянские села.

«Сообщаем, что армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Берд и Ноэмберян Бердского района, подвергли обстрелу села Кемерли и Гаймаглы Газахского района, а также Коханаби, Агбулаг и Агдам Товузского района из разнокалиберного оружия. В результате был нанесен ущерб гражданским объектам, посевным участками и личным хозяйствам граждан в населенных пунктах.

Для предотвращения этой провокации азербайджанские подразделения сразу же приняли ответные меры, подавив огневые точки врага в данном направлении», - отметили в Минобороны.