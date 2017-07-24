Житель Барды убил кувалдой жену, после чего совершил суицид

2017-07-24 11:06 | www.apa.az | 8

Как сообщает карабахское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гаджаллы.

Житель села Садай Алиев убил свою жену Гюльбаниз Мехдиеву, ударив кувалдой по голове.

Затем С.Алиев набросился на свою дочь Малейку Алиеву и своего сына Мурада Алиева. Мужчина нанес своим детям тяжелые травмы, после чего повесился на дереве во дворе дома.

Соседи доставили детей С.Алиева в Бардинскую центральную районную больницу.

Как сообщили карабахскому корреспонденту АПА в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.