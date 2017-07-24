Первая двусторонняя пересадка рук ребенку признана успешной – ВИДЕО

2017-07-24 11:01 | www.oxu.az | 4

В возрасте 8 лет американец Зион Харви стал первым человеком на планете, получившим пару донорских рук в результате сложнейшей операции по пересадке. Спустя два года доктора, ведущие его дело, рассказали о прогрессе, отметив, что, несмотря на в целом успешную операцию, эту пока еще зарождающую область медицины сопровождают множество рисков и проблем.

Будучи еще младенцем, Зион потерял обе кисти рук и обе стопы в результате бактериальной инфекции, быстро перешедшей в сепсис. Помимо ампутации бедному ребенку пришлось пережить еще и отказ почек. Ему потребовалась скорейшая операция по частичной трансплантации одной из них.

Трансплантация оказалась успешной, хотя для Зиона это была очень тяжелая борьба. Спустя примерно год после операции мальчик уже мог держать бейсбольную биту. Спустя 18 месяцев после процедуры прогресс регенерации и восстановления моторных функций его рук стал еще более заметен. Сегодня он может контролировать движения более координированно.

Первая и неудавшаяся операция по трансплантации рук была проведена еще в 60-х годах. С тех пор более 100 человек прошли процедуру по пересадке одной или сразу двух рук с различным уровнем успеха. Особо следует отметить случай 2000 года, когда малазийские хирурги пересадили руку скончавшегося ребенка его однояйцевому близнецу.

Успех Зиона в 2015 году предоставил исследователям множество новой полезной информации для изучения, особенно если учесть, что на момент операции мальчик был старше ребенка в малазийском случае, поэтому уровень развития его мозга уже был менее «оптимизирован» для адаптации после операции.

С.С.

